Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Американская компания Mars Wrigley, выпускающая на рынок сладкие батончики Snickers, принесла извинения правительству Китая после того, как назвала Тайвань «страной» в своей рекламной кампании, сообщают 5 августа местные СМИ со ссылкой на заявлении компании в соцсети Weibo.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и постановлениями», — говорится в официальном заявлении.

Ранее Snickers опубликовала видеоролик для стран Азии, в котором говорилось о Малайзии, Южной Корее и Тайване. При этом об острове говорилось не как о регионе Китая, а как об отдельной стране.

Напомним, США официально не признают суверенитета Тайваня, заявляя, что уважают принцип «одного Китая».

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