Воронеж, 5 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Воронежской области опровергло информацию о том, что на территории региона диверсанты якобы «разбросали» мины «Лепесток». Сообщение появилось 5 августа в официальном телеграм-канале правительства Воронежской области

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Распространяющаяся в социальных сетях информация о якобы разбросанных диверсантами по территории области минах «Лепесток» — фейк», — говорится в сообщении.

Как уточняется, информация, ранее появившаяся в соцсетях, не нашла подтверждения у правоохранителей.

В правительстве региона напомнили, что подобные сообщения распространяются с целью создания панических настроений у жителей.

Как отмечает ИА REGNUM, ложные сообщения периодически вбрасываются в социальных сетях в различных регионах России. Так, авторы фейков сообщало о «массовой эвакуации» жителей приграничных регионов, в Крыму сообщали о создании «100 тысячи коек в стационарах» и даже о массовом «отравлении мелитопольской черешней».