Астрахань, 5 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Астраханской области реальные зарплаты врачей за два года к апрелю 2022 года упали на 22%, а среднего звена медработников — на 24%. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»)

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Шеин указал, что средняя зарплата врачей в 2020 году составляла 63 тыс. 842 рубля, в первом полугодии 2022 года — 63 тыс. 932 рубля. Средний медперсонал в 2020 году получал в среднем 33 тыс. 643 рубля, в 2022 году — 32 тыс. 963 рубля. При этом инфляция составила в 2021 году 8,5%, в первом квартале 2022 года - еще 15%.

«При этом областной бюджет вырос в 2020 году на 11%, в 2021 году на 20% и в 2022 году, по оценкам правительства области, вырастет еще на девять миллиардов рублей. Сегодня на этот предмет было рабочее совещание, как только проявятся какие-то решения, я сообщу. Но, в общем, деньги есть, но зарплаты падают», — написал Шеин в своём телеграм-канале.