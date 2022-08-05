Тюмень, 5 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Тюменский филармонический оркестр возглавил известный российский дирижер Юрий Медяник. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

tgf. kto72.ru Тюменская филарсония

Юрий Медяник родился 21 февраля 1983 года в Донецкой области Украинской ССР в семье музыкантов. Является лауреатом нескольких международных конкурсов. С 2017 года — главный дирижёр шоу «Синяя птица» на «России-1». Он дирижировал на Юбилейном ледовом шоу Игоря Крутого, на концерте Николая Баскова в Государственном Кремлевском дворце. Шесть лет служил в Московском театре «Новая опера» им. Колобова, был главным дирижером Нижегородского театра оперы и балета.

Прежний дирижёр Тюменского филармонического оркестра Алексей Карабанов переехал в Санкт-Петербург для занятия научной деятельностью.

Тюменский филармонический оркестр начал свою творческую деятельность в сентябре 2015 года. Создание коллектива явилось важнейшим событием в культурной жизни Тюмени и всего региона.