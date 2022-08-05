Ахтубинск, Астраханская область, , 17:38 — REGNUM В городе Ахтубинске Астраханской области ликвидирую несанкционированную свалку, сообщила пресс-служба областного правительства.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Работы начались в июле 2022 года подрядчиком ООО «Волга-Бизнес». На месте работает 21 автопоезд, каждый из которых ежедневно вывозит до 50 тонн отходов на лицензированный полигон.

Было проверено качество отбора отходов из загрязнённого грунта. Туда после окончания первого этапа работ будут завозить плодородный грунт, который в дальнейшем засеют низкорослой растительностью. Окончание работ запланировано на ноябрь 2023 года.