Москва, 5 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. На Страстном бульваре в Москве загорелся городской пассажирский электробус. Об этом 5 августа сообщил телеграм-канал Reagovka.

Mos.ru Электробус

На опубликованном видео запечатлено транспортное средство, центральная часть которого охвачена огнем. Прохожие наблюдают за происшествием и снимают инцидент на камеры мобильных телефонов.

«На данный момент информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется», — уточняет ТГ-канал.