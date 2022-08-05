Женева, Швейцария, 5 августа, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Порядка 1,59 миллиарда дополнительных доз вакцины от COVID-19 получили 146 стран через международный механизм COVAX, работу которого поддерживают Всемирная организация здравоохранения и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, сообщает 5 августа Reuters.

Вакцина

В декабре представители COVAX пообещали достичь 70-процентного охвата вакцинацией от COVID-19 к середине 2022 года. В июле 146 стран уже получили около 1,55 миллиарда доз вакцины.

Напомним, задача механизма COVAX — обеспечение вакцинами от коронавируса стран с низким уровнем доходов населения.