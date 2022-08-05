Херсон, 5 августа, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Враги распространяют информацию о коме, в которой якобы находится глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, заявил 5 августа в своём видеообращении заместитель главы херсконской ВГА Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

Заявив, что в СМИ, «причём не только в украинских», распространяется информация о том, что Сальдо якобы находится в коме, Стремоусов сказал: «Слухи о коме Сальдо — это прямое участие в войне на стороне врага».

По его словам, такие слухи вредят и России, и жителям города Херсона. Что касается самочувствия Сальдо, он очень много работает, и его госпитализация связана с тяжелейшим физическим перенапряжением за последние полгода.

Кирилл Стремоусов «Вы знаете, человек спит буквально по три — четыре часа в сутки. Все эти моменты объективные, и мы просто не хотим на этом заострять внимание».

Военно-гражданская администрация Херсонской области продолжает работу «в абсолютно штатном режиме, управление не потеряно», работа ВГА идёт непрерывно.

Как сообщало ИА REGNUM, Сальдо ранее сам проинформировал о своей госпитализации, назначив вместо себя временно главу правительства Херсонской области Сергея Елисеева.