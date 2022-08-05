Липецк, , 17:31 — REGNUM В Липецке предстанет перед судом 29-летний бывший работник ЧОП за избиение 32-летнего липчанина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Баня Yarnews.net

Ночью 31 мая между группой людей, находившихся в общественной бане на улице Доватора, и администрацией заведения произошел конфликт. Для выяснения обстоятельств отдыхающие обратились в полицию, а работник бани — в частное охранное предприятие. Когда прибыли сотрудники ЧОП, один из них нанес 32-летнему мужчине не менее 12 ударов по лицу и телу резиновой палкой, причинив телесные повреждения. С переломом носа и ушибами потерпевший обратился за медицинской помощью. Согласно выводам судмедэкспертов, потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Обвиняемый признал вину, объяснив своё поведение «эмоциональным всплеском». Расследование завершено, дело направили в суд.