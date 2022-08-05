Москва, , 17:29 — REGNUM В обозримом будущем динамика цен на нефть в большей степени будет зависеть от денежно-кредитной политики крупнейших мировых экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне кажется, определяющим фактором будет политика основных крупных центральных банков. Сегодня Центробанк Индии принял решение повысить ставку. Тренд повышения ставок идет везде. А это не может не оказывать понижающего давления на сырьевые цены», — сказал Хестанов.

По его словам, глобальный рост инфляции подталкивает центральные банки многих стран к ужесточению денежно-кредитной политики. Это в свою очередь приводит к снижению цен на сырьё.

«Политически это крайне неприятное решение поскольку рост процентных ставок спровоцирует рецессию, замедления экономики в лучшем случае. Это не радует политиков, но, с другой стороны, долго ничего не делать при столь высокой инфляции тоже проблематично. Обычно, когда денежно-кредитная политика ужесточается это приводит к тому, что сокращается активность бизнеса. Как следствие, через снижение экономической активности снижается и спрос на сырьё, а снижение спроса на сырьё способствует снижению цен», — разъяснил Хестанов.

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