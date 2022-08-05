Москва, 5 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В обозримом будущем динамика цен на нефть в большей степени будет зависеть от денежно-кредитной политики крупнейших мировых экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мне кажется, определяющим фактором будет политика основных крупных центральных банков. Сегодня Центробанк Индии принял решение повысить ставку. Тренд повышения ставок идет везде. А это не может не оказывать понижающего давления на сырьевые цены», — сказал Хестанов.

По его словам, глобальный рост инфляции подталкивает центральные банки многих стран к ужесточению денежно-кредитной политики. Это в свою очередь приводит к снижению цен на сырьё.

«Политически это крайне неприятное решение поскольку рост процентных ставок спровоцирует рецессию, замедления экономики в лучшем случае. Это не радует политиков, но, с другой стороны, долго ничего не делать при столь высокой инфляции тоже проблематично. Обычно, когда денежно-кредитная политика ужесточается это приводит к тому, что сокращается активность бизнеса. Как следствие, через снижение экономической активности снижается и спрос на сырьё, а снижение спроса на сырьё способствует снижению цен», — разъяснил Хестанов.