Пенза, 5 августа, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2022 году 18 учреждений здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах, оборудуют на 371,1 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Госпиталь в Пензе

В этом году планируется закупка 45 единиц современного медицинского оборудования, из них 22 флюорографа, 11 рентгенаппаратов, семь аппаратов для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, три маммографа и два эндоскопа.

ИА REGNUM ранее передавало, в Пензенской области до 2025 года диагностическим оборудованием будут переоснащены все сельские медорганизации.

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