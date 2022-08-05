Петрозаводск, , 17:37 — REGNUM Семь кандидатов зарегистрированы Центризбирком Карелии на выборы главы республики, сообщили 5 августа в пресс-службе ЦИКа.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«5 августа в день завершения регистрации кандидатов ЦИК Карелии зарегистрировала еще двоих. Таким образом, всего на выборах главы Республики Карелия зарегистрировано семь кандидатов», — утончили в ЦИКе.

Так, на выборы подались действующий глава республики Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Дмитрий Фабрикантов («Партия Рост»), Анатолий Дударин («Демократической партии России), Валерий Таборов («Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»), Иван Кадаяс («Родина»), Андрей Рогалев («Справедливая Россия») и Евгений Ульянов (КПРФ).

В соответствии с законом кандидаты, не представившие в Центральную избирательную комиссию республики документы для регистрации до истечения срока, утратили статус кандидата Сергей Ярлыков («Зеленой альтернативы»), Денис Базанков («Российской партии свободы и справедливости»), Павел Нестеров («Коммунистов России»), Анна Дмитриева («Казачьей партии Российской Федерации») и Александр Паккуев (ЛДПР).

Напомним, выборы главы Карелии пройдут в единый день голосования — 9–11 сентября. 13 августа для кандидатов начнется агитационный период в СМИ, который будет завершен в 00:00 мск 9 сентября.

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