Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, с кем посетил город Ирмино в Луганской Народной Республике. Об этом 5 августа в пресс-службе компании «Конкорд» сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Евгений Пригожин Government of the Russian Federation

Пригожин отметил, что вчера точно виделся с актёрами Георгием Болоневым и Сергеем Гарусовым.

«Кстати, если бы Сергей Гарусов надел кошачью маску, то были бы я, Болонев и Кот в сапогах», — содержится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что якобы в Ирмино приехали Пригожин, Болонев и артист Сергей Шнуров. Однако лидер группы «Ленинград» опроверг информацию, заявив, что фото сделано с помощью монтажа.

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