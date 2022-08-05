Энергодар, Украина, 5 августа 2022, 17:27 — REGNUM Украинские военные нанесли очередной удар по территории Запорожской АЭС, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Юрий Котенок.
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Военкор уточняет, что на месте обстрела возник пожар и произошёл обрыв ЛЭП, питающих энергоблоки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил о неоднократных нападениях украинских военных на ядерные объекты на Украине.
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