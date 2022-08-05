Калуга, 5 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Скобяную продукцию на сумму свыше 10 млн рублей отправил жителям Донбасса коллектив Калужского электромеханического завода. Заводчане надеются, что замки, петли, ручки, дверная и оконная фурнитура помогут донбассчанам наладить мирную жизнь и восстановить жилье и объекты социальной инфраструктуры — больницы, школы и детские сады. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Митинг заводчан по случаю отправке гуманитарного груза жителям Донбасса

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил руководство и сотрудников завода за неравнодушие и помощь тем, кто в ней очень нуждается.

«Наша область постоянно оказывает помощь городу Первомайску Луганской народной Республики, над которым взяла шефство. Это и продукты питания, и медикаменты, и строительные материалы. Там сегодня уже работают наши с вами товарищи — строители, волонтёры — те, кто помогает первомайцам налаживать мирную жизнь. Нашим братьям на Донбассе очень важно знать, что мы рядом, что мы вместе с ними, что они не одни», — отметил Владислав Шапша.

В ходе торжественного митинга по случаю отправке гуманитарного груза жителям Донбасса генеральный директор АО «Калужский электромеханический завод» Концерна «Автоматика» Госкорпорации Ростех Борис Мовтян заявил, что все 105 лет своего существования завод работал в интересах своей страны. Основная продукция завода относится к оборонно-промышленному комплексу и сегодня стоит на страже обороноспособности страны, помогает вооруженным силам в борьбе с нацизмом.