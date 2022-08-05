Владимир, , 17:23 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел по факту избиения девочки во Владимирской области. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

31 июля трое несовершеннолетних, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений ногами и руками избили 11-летнюю школьницу. Произошедшее записали на видео, видеозапись разошлась по соцсетям.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Бастрыкину представят доклад о расследовании уголовных дел, которые находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертву массового избиения отправят в больницу во Владимире