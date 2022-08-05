Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Китай с 5 августа приостанавливает дипломатический диалог с США в ряде областей, включая обмен информацией между военными командирами и переговоры по климату, а также сворачивает сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с международной преступностью и наркоторговлей, сообщает Reuters.

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Решение об этом принято министерством иностранных дел Китая на фоне обостряющегося конфликта, спровоцированного визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вопреки возражениям официального Пекина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон не стремится к кризису в отношениях с Пекином, несмотря на дипломатические разногласия из-за визита Пелоси на остров, который Китай считает своей суверенной территорией.

Власти США также приняли решение отложить регулярный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты ВВС Minuteman III во избежание дальнейшей эскалации напряженности.