Вашингтон, 5 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Китай с 5 августа приостанавливает дипломатический диалог с США в ряде областей, включая обмен информацией между военными командирами и переговоры по климату, а также сворачивает сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с международной преступностью и наркоторговлей, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Решение об этом принято министерством иностранных дел Китая на фоне обостряющегося конфликта, спровоцированного визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вопреки возражениям официального Пекина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон не стремится к кризису в отношениях с Пекином, несмотря на дипломатические разногласия из-за визита Пелоси на остров, который Китай считает своей суверенной территорией.

Власти США также приняли решение отложить регулярный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты ВВС Minuteman III во избежание дальнейшей эскалации напряженности.