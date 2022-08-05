Тель-Авив, Израиль, , 17:16 — REGNUM Операцию против палестинской группировки на территории сектора Газа (Палестина) начали израильские военные, сообщили 5 августа в пресс-службе ВС Израиля.

Армия Израиля

Операцию назвали «Рассвет»: израильская армия проводит её в отношении группировки, которая в стране считается террористической.

Особое положение начало действовать в связи с операцией в приграничных районах Израиля. Уже нанесён ряд ударов в Газе. Есть неподтверждённая информация о погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильская армия без суда снесла дома палестинцев, подозреваемых в теракте