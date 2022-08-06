Брюссель, , 01:42 — REGNUM Предстоящая встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти 18 августа в Брюсселе чрезвычайно важна, так как благодаря ей можно избежать повторение многих кризисных ситуаций из прошлого. Также мнение высказал 5 августа пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано.

Альбин Курти и Александр Вучич Иван Шилов

«Цель предстоящей встречи в Брюсселе — достижение прорыва в диалоге Белграда и Приштины о «нормализации отношений», так как это очень нужно, при этом на высшем уровне», — процитировало агентство «Рейтерс» слова Стано.

Представитель ЕС подтвердил, что Вучич и Курти в Брюсселе 18 августа обсудят последнюю эскалацию напряженности на севере Косово и Метохии, произошедшую 31 июля.

Напомним, что 31 июля на севере Косово и Метохии сербы поставили баррикады на двух КПП — Ярине и Брняк. Так они высказали протест против решения Приштины ввести с 1 августа особый режим пересечения административной линии с центральной Сербией для лиц, имеющих документы, выданные Республикой Сербия.