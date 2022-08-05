Анадырь, 5 августа, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Строительство паромно-пассажирского причала в Угольных Копях выполнено на 90%. Специалисты на площадке завершили основные работы и приступили к внутренней отделке помещений, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Олег Кугаев ИА REGNUM Переправа в город Анадырь из поселка Угольные Копи

«Построены все три терминала: пассажирский, грузовой и грузопассажирский. Сейчас идёт внутренняя отделка помещений, проводка электричества и монтаж вентиляции. На причале предусмотрена крытая остановка. Пассажирам будет удобно. Погода позволяет проводить бетонирование площадок и облагородить территорию вокруг», — сообщил в своемTelegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Все работы планируются завершить в сентябре 2022 года. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в целях повышения качества и безопасности пассажирских перевозок через Анадырский лиман.

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