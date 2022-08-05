Техас, США, , 17:21 — REGNUM Суд присяжных в США обязал радиоведущего Алекса Джонса выплатить родителям ребенка, погибшего в 2012 году во время стрельбы в начальной школе «Сэнди Хук», не менее $4,1 млн за ложные утверждения о том, что самая смертоносная школьная стрельба в истории США якобы была мистификацией. Об этом сообщает 5 августа Reuters.

Алекс Джонс Michael Zimmermann

Вердикт был вынесен присяжными после двухнедельного судебного разбирательства в Техасе, откуда транслировалось радиошоу Джонса. При этом ранее адвокаты просили обязать ведущего выплатить в качестве компенсации ущерба полмиллиона долларов.

Ожидается, что теперь присяжные рассмотрят требование родителей о взыскании с Джонса штрафных выплат, аналогичных тем, которые легли в основу судебного иска.

Напомним, Алекс Джонс в 2012 году заявил, что стрельба, в результате которой погибли 20 детей и шесть сотрудников школы «Сэнди Хук», была сфабрикована ради ужесточения контроля за оружием.