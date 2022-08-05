Москва, 5 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Совфеде согласились с расстановкой Минсельхозом приоритетов в распоряжении российским зерном.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о возможном сокращении поставок зерна за рубеж из-за рисков не достичь запланированных объёмов сбора урожая зерна, что, однако, не помешает полностью обеспечить внутренний рынок.

«На первом месте — продовольственная безопасность нашей Страны. Правильный подход. Так и должно быть, а не заклинания в духе " Россия ответственный поставщик на международном рынке… (чего — впишите сами), мы такие заклинания, по газу например, хорошо помним», — отметил Клишас в своём телеграм-канале.

Читайте также: В Минсельхозе РФ заявили о возможном снижении экспорта зерна из России