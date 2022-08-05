Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa и её руководство достигли соглашения по вопросу о заработной плате после третьего раунда переговоров, в результате чего компания возможно избежит новых забастовок на фоне напряженного туристического сезона, сообщает 5 августа Reuters со ссылкой на профсоюз Verdi.

Самолет albert22278

Этим летом авиакомпании по всей Европе столкнулись с протестами, поскольку резкий спрос на путешествия после отмены коронавирусных ограничений перегрузил персонал. Более того, растущая инфляция вынудила работников потребовать повышения заработной платы.

Работники компании Lufthansa объявили забастовку на минувшей неделе, в результате чего было отменено более 1000 рейсов.

Ожидается, что на следующей неделе перевозчик проведет переговоры с пилотами, которые также пригрозили объявить забастовку.

Ранее забастовка пилотов обошлась авиакомпании «Скандинавские авиалинии» (SAS) в $122,5 миллиона.