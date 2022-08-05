Казань, 5 августа, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Во время таможенного контроля в международном аэропорту Казани у следовавшей в Турцию жительницы Татарии выявили крупную сумму вывозимых наличных денег в иностранной валюте. Сумма незаконно перемещаемой наличности превысила двукратный размер, сообщает 5 августа Татарстанская таможня.

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Пассажирка при прохождении таможенного контроля воспользовалась «зеленым коридором», имея при себе 36 185 евро, 200 долларов США, 48 041 рубль. Сумма незаконно перемещаемых наличных денег (разрешен вывоз 10 тыс. долларов США) составила 27 715 долларов 26 центов США или 1 669 495 рублей. Данная сумма превышает двукратный размер наличных денежных средств, разрешенных к перемещению без письменного декларирования.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере»).

Ранее ИА REGNUM передавало, за январь–май 2022 года в аэропорту Казани пресекли 88 попыток незаконного вывоза валюты.

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