6 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Испанцы столкнулись с новой кризисной реальностью в виде прекращения подачи воды в дома в ночное время и приостановки освещения витрин и общественных зданий. Параллельно в Испании продолжает держаться жаркая погода, из-за которой всё чаще вспыхивают лесные пожары.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM Накрывший страны Евросоюза кризис начинает доходить до рядовых граждан. До зимнего периода осталось несколько месяцев, однако страны ЕС ощущают дискомфорт на самом низовом уровне. Так, в Испании вспыхнул политический конфликт между правительством и регионами относительно потребления электричества, а пришедшая на Пиренейский полуостров жара вынудила испанские регионы массово экономить на водоснабжении.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Потому что без воды…

Вот уже несколько месяцев в Испании наблюдаются аномально высокие температуры. Даже для привычных к жаре южных регионов страны такая ситуация является непривычной: в некоторых муниципалитетах было объявлено о «красном» уровне тревоги, что означает, что столбики термометров покажут температуру воздуха от +40 до +43 градусов и выше.

Такая ситуация привела к тому, что почти по всей Испании вспыхнули лесные пожары. Местные власти утверждали, что причиной пожаров в основном является человеческий фактор, однако и они признали, что ситуация была бы проще, если бы не ветра и отсутствие осадков.

К проблеме жары традиционно прибавилась засуха: это не только позволило огню распространяться по лесистой местности, но и значительно опустошило водохранилища в регионах.

Засуха Justin Scott

Мойтесь днём, а не ночью!

Ситуация с отсутствием водных ресурсов особенно затронула Каталонию, Андалусию и Галисию — там водохранилища находятся на уровне 40,4% от полной заполняемости.

В связи со сложившейся ситуацией власти автономных сообществ и муниципалитетов приняли решение об ограничении подачи воды. Кого и чего коснутся ограничения? Прежде всего, воду прекратят подавать в ночное время, душевые кабинки на пляжах закроют, а также запретят наполнение бассейнов и мойку автомобилей. Все эти меры, как утверждают власти, приняты для того, чтобы гарантировать хоть какую-то подачу воды в жилые дома.

Гори, Мадрид!

К проблемам с водой добавилась ещё одна — нежелание автономного сообщества Мадрид подчиняться законодательному акту об экономии потребления электроэнергии.

Не так давно Еврокомиссия утвердила предложение об ограничении потребления электроэнергии на уровне в 15%. При этом Испания и Португалия убедили Брюссель сделать им послабление и в результате «сбили» цифру до 7%. Обрадованное такой уступкой, правительство Испании утвердило законодательный акт об ограничении потребления электричества на уровне автономных сообществ, но не тут-то было: резко против выступила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Мадрид Photomonstr

Опыт борьбы от оппозиции

В целом, Аюсо не привыкать к политическим схваткам. Несколько месяцев назад на неё пытались надавить в руководстве «Народной партии»: сторонникам действующего на тот момент лидера партии Пабло Касадо очень не нравилось, что Аюсо набирает популярность у электората, и они пытались сыграть на опережение. Так, в СМИ «слили» информацию о коррупционном деле, в котором якобы замешаны родственники Аюсо, а от неё самой потребовали отказаться от амбиций возглавить региональное отделение партии.

В защиту главы автономного сообщества Мадрид выступили сразу несколько глав испанских регионов, в частности, глава правительства автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо, а к стенам штаб-квартиры «Народной партии» пришли сторонники Аюсо, которые потребовали отставки Пабло Касадо. В результате последний был вынужден уйти со своей должности, а его место на посту лидера «Народной партии» занял Фейхоо.

Свет во тьме

Что же содержалось в законодательном акте, касающемся экономии электричества в Испании? Среди прочего — отказ от освещения общественных зданий и выключение подсветки витрин в ночное время, а также установление температурного лимита для отопления и кондиционирования в некоторых общественных заведениях. При этом впоследствии в министерстве экологического перехода Испании уточнили, что ограничения не коснутся памятников — все они будут освещаться даже в тёмное время суток.

Исабель Диас Аюсо подвергла резкой критике решение правительства и подчеркнула, что вопреки законодательному акту Мадрид «не потухнет». Она отметила, что такая мера «создает ненадежность и пугает сферу туризма», а также «порождает мрак, нищету, печаль».

Мадрид David Santaolalla

Строгий выговор с занесением

Слова Аюсо заставили понервничать всё руководство страны и выступить с осуждением слов мадридского руководителя. Так, премьер-министр Педро Санчес призвал мадридское руководство отказаться от «эгоистичного, одностороннего и несолидарного» поведения в отношении мер плана энергосбережения и предостерег от «неподчинения» решениям Совета министров страны. Глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что если мадридские власти хотят ставить на первое место «чисто личные или партийные вопросы для конкретного сообщества» и не думать «о международном сообществе», то это «не солидарность и не характерно для Испании».

Коллег по правительству поддержали министр юстиции Пилар Льоп и министр науки Диана Морант, которые сочли высказывания Аюсо «против Европы и европейской политики» неприемлемыми.

Партийные пощёчины

В Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) также воспользовались моментом, чтобы уколоть извечных политических соперников. Секретарь социалистов по международной политике Хана Джаллуль предупредила Альберто Нуньеса Фейхоо, что его соратница по партии регулярно «вносит беспорядок в повестку дня». По её словам, Аюсо «не поддерживает» испанцев, европейцев и лидера «Народной партии» в этом вопросе, выступив против плана экономии.

При этом в самой «Народной партии» косвенно поддержали позицию главы автономного сообщества Мадрид. Так, генеральный секретарь правых Кука Гамарра раскритиковала премьер-министра Испании Педро Санчеса за то, что он вынуждает людей выключать свет и сокращать работу кондиционеров в домах, а сам пользуется всеми удобствами, не экономя на электроэнергии. Она также призвала правительство обратить внимание на пакет альтернативных предложений по экономии электроэнергии, разработанный лидером партии Альберто Нуньесом Фейхоо.

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