Москва, 5 августа, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $93 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 5 августа.

Schmucki Нефть

По состоянию на 16:30 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в октябре снизилась на 1,4% и достигла $92,82 за баррель.

В последний раз баррель нефть данной марки торговалась ниже уровня в $93 за баррель 21 февраля 2022 года.

Тем временем сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 1,7% — до $87,04 за баррель.