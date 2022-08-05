Москва, 5 августа 2022, 17:04 — REGNUM О приостановке «на неопределённый срок» выдачи Латвией виз гражданам России сообщили 5 августа в посольство республики в РФ.
Латвийское диппредставительство пояснило, что прекратило приём заявлений на получение визы для граждан России. Решение принято с формулировкой «в связи с международной ситуацией».
Напомним, власти Латвии неоднократно выступали с осуждением спецоперации ВС РФ на Украине. Республика приостановила ряд соглашений с Россией.
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