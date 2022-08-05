Москва, 5 августа, 2022, 17:04 — ИА Регнум. О приостановке «на неопределённый срок» выдачи Латвией виз гражданам России сообщили 5 августа в посольство республики в РФ.

ИА REGNUM Латвия — Россия

Латвийское диппредставительство пояснило, что прекратило приём заявлений на получение визы для граждан России. Решение принято с формулировкой «в связи с международной ситуацией».

Напомним, власти Латвии неоднократно выступали с осуждением спецоперации ВС РФ на Украине. Республика приостановила ряд соглашений с Россией.