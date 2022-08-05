Москва, 5 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. О преступлениях киевского режима не могут молчать даже правозащитники, действующие явно в прозападной системе координат, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Ранее Amnesty International обвинили Киев в нарушении международного и военного права, отметив, что ВСУ размещают вооружения в школах, больницах, жилых районах городов, подвергая риску мирных граждан.

«Для нас никакой новости в этом нет — представители Минобороны, ДНР и ЛНР регулярно сообщали о таких фактах с самого начала спецоперации на Украине. Но пелена с глаз западного наблюдателя спадает очень медленно», — отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о попытке Amnesty International «амнистировать» Россию, парламентарий отметил, что это последнее, что будет делать данная организация.

«Просто о преступлениях киевского режима не могут молчать даже правозащитники, действующие явно в прозападной системе координат. И это еще один «звонок» укрофашистскому режиму», — заключил Слуцкий.