Токио, 5 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Тайвань, Китай, Япония — всего рядом. И у каждого, что называется, своё на уме. Отношения тут сложились непростые, так что любое нарушение привычного status quo может взбаламутить привычное положение дел. Так что любопытно: как отреагировала Япония на визит Пелоси в Тайвань? На этот вопрос подробно, более чем, отвечает Анатолий Кошкин в своей статье «Японцы не хотят быть испепеленными вновь» (подробности: https://regnum.ru/news/society/3661261.html).

Флаг Японии

Для начала Кошкин раскрывает схему Вашингтона. Администрация Байдена перевела стрелки на конгрессвумен, которая-де не подчиняется президенту и, возглавляя одну из независимых ветвей американской власти, вольна поступать по-своему. А мы, дескать, в администрации ни при чём. «Оставим на совести Вашингтона эти словесные уловки, ибо веры им не может быть никакой». Именно так — никакой.

Казалось бы, замечает Кошкин, Вашингтон оставил Пекин без лица. Тот ведь обещал ответить, и ответить серьёзно, на визит Пелоси, но промолчал, толком ничего не сделал. Так? Так, да не так! Ведь, замечает Кошкин, «американцы, по большому счету, просчитались. Ибо данной провокацией они настолько отдалили от себя набирающий экономическое и военное могущество Китай, настолько потеряли доверие Пекина, что теперь ни о каких серьезных договоренностях речи идти не может. Своей неумной и стратегически не просчитанной выходкой дядя Сэм, в данном случае «тетка Нэнси», напрочь разрушил свои же замыслы хитроумной политикой как-то разобщить Китай с Россией».

Да нам много говорят, что теперь уж Китай с Россией станут ещё ближе. Но верить ли этому? Покажет лишь время.

Так а что в Японии? В ней уверены, что визит американской конгрессвумен наверняка изменит ситуацию в регионе — и не в лучшую сторону. Безопасности больше не жди. Полыхнуть может в любой момент. Для чего это было делать — посещать Тайвань? Право сильного! И Япония не спорит особо. Они ведь помнят тот ядерный год.

Или уже не помнят? Недавно ведь именно тот же авторитетный японист Кошкин заявил публично, что Япония неизбежно создаст своё собственное ядерное оружие.