Челябинск, , 16:48 — REGNUM В Челябинске прокуратура изучит приговор, вынесенный руководителю одного из ООО за дачу взятки заместителю главы города Олегу Извекову. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального надзорного органа.

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«Вопрос с обжалованием приговора будет решён после его изучения», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, коммерсант был оштрафован за дачу взятки должностному лицу на 13,5 млн рублей. При этом прокуратура требовала для него восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 9 млн рублей.

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