Кабул, 5 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Афганистане сотни людей вышли на митинг в знак протеста против применения американскими военными ударного беспилотника в Кабуле для предполагаемой ликвидации лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, сообщает 5 августа Reuters.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Протесты вспыхнули через день после того, как представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об отсутствии у них информации о том, что Завахири проживал в Кабуле, и предостерегли США от повторения подобных атак на афганской территории.

Сообщается, что по меньшей мере в семи афганских провинциях демонстранты вышли на улицы с транспарантами «Долой США», «Джо Байден, прекрати лгать», «Америка — лжец».

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил, что лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит 31 июля в результате удара беспилотника ЦРУ.

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудил действия Соединённых Штатов, заявив, что они противоречат международным принципам и соглашению в Дохе. В «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также предупредили Вашингтон, что «если подобные инциденты повторятся снова, то ответственность за любые последствия будет лежать на Соединенных Штатах».