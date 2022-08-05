Мурманск, , 19:37 — REGNUM В федеральном законодательстве кадровое обеспечение Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) выделено в качестве одного из приоритетных факторов социально-экономического развития арктических регионов. Именно эти задачи и механизмы их решения будут в фокусе основной дискуссии деловой программы чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям. Мероприятие пройдёт в Мурманске с 10 по 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Мурманск Nikolay Belyaev

«Создано 6 тысяч новых рабочих мест и еще 23 тысяч рабочих мест планируется к открытию, в том числе по уникальным северным профессиям, таким, как специалист по навигации в условиях Арктики, оператор для беспилотных летательных аппаратов для разведки месторождений, метеоэнергетик, специалист по теплосбережению. Минвостокразвития России, КРДВ совместно с образовательными организациями, бизнесом и региональными органами власти ведут работу по обеспечению экономики АЗРФ квалифицированными специалистами сегодня и на перспективу, в том числе через реализацию крупных профориентационных проектов, направленных на подготовку специалистов арктического профиля, таких, как чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям в Мурманске», — рассказала Эльвира Нургалиева, первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию.

Эльвира Нургалиева добавила, что Минвостокразвития РФ участвует в утверждении контрольных цифр приема в вузы, увеличивая число бюджетных мест по специальностям, необходимым ключевым отраслям АЗРФ. Корпорация проводит анализ кадровой потребности и выпускает навигатор востребованных профессий. Также реализуются важнейшие для страны проекты — «Арктический вызов» (поиск управленческих кадров для Арктики) и «Арктический призыв» (рабочие профессии для АЗРФ).

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Одним из ключевых мероприятий чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям станет пленарное заседание «Кадры для новой экономики Арктической зоны», на которой обсудят вопросы перспективы развития экономики АЗРФ, инструменты для поиска и привлечения кадров, системы взаимодействия бизнеса и образования, а также интеграцию корпоративных стандартов в систему образования Арктической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке представили проект «Будущее Арктики» по созданию довузовского морского образования на острове Русском ― на базе Морского госуниверситета.

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