Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Отношения России и Турции выходят на новый уровень. Об этом 5 августа заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

На встрече с президентом России Владимиром Путиным турецкий гость поблагодарил за приём и положительно оценил проделанную работу делегаций двух стран после предыдущей встречи.

Отношения двух стран, отмечает лидер Турции, успешно развиваются. «Верю, что мы откроем новую страницу в наших турецко-российских отношениях», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул важность в этом контексте вопросов «зернового коридора» через Чёрное море, а также энергетики, туризма, транспорта.