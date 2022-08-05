Красноперекопск, Крым, , 16:45 — REGNUM На три месяца отправлен под домашний арест житель Республики Крым, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о теракте. Решение принял Красноперекопский районный суд Республики Крым, сообщили в пресс-службе суда 5 августа.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

« Красноперекопский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства, сроком до 03 октября 2022 текущего года, в отношении крымчанина, подозреваемого по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма», — говорится в сообщении суда.

В случае, если вина фигуранта дела будет доказана, ему грозит более трёх лет лишения свободы, уточнили в суде.

Решение суда может быть обжаловано в Верховном суде Республики Крым.

О задержании жителя Красноперекопского района Крыма 3 августа сообщило региональное Управление ФСБ. По версии ведомства, вечером 2 августа мужчина сообщил правоохранителям о якобы минировании моста. В результате правоохранителями проверялись мосты, перекрывалось движение, взрывных устройств обнаружено не было. 52-летний подозреваемый позже пояснил, что ложное сообщение о минировании оставил в состоянии опьянения после ссоры с супругой.