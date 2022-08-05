Москва, 5 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В августе на территории Фестивальной площади олимпийского комплекса «Лужники» пройдёт киберспортивный турнир по популярному симулятору хоккея NHL 22. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 августа в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Michael Miller Александр Овечкин

Турнир OviCyberCup по NHL 22 пройдет на консолях PlayStation 5. Он будет разделен на три дивизиона — Pro, Semi-pro и Amateur. В любительский дивизион можно попасть по итогам четырех открытых отборочных турниров, которые пройдут на платформе «Московского Киберспорта».

Добавим, что мероприятие с крупнейшим в России призовым фондом в 1 млн рублей состоится 13 августа 2022 года — оно организовано департаментом спорта города Москвы совместно с Международной хоккейной академией им. А. М. Овечкина при поддержке Федерации компьютерного спорта города Москвы, организации Liga Pro и букмекерской компании «Фонбет». В соревнованиях примет участие хоккеист сборной России и хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.