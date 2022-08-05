Томский район, Томская область, , 16:42 — REGNUM В Томске следователи организовали проверку по факту получения электротравмы водителем автобетононасоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

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Инцидент произошёл в деревне Новомихайловка Томского района. На место выехали следователи по Ленинскому району Томска.

«Произведён осмотр места происшествия, проводятся опросы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

По данным местных СМИ, водитель работал рядом с линией электропередач. В результате происшествия, как отмечается, мужчина скончался.