Челябинск, , 16:42 — REGNUM В Челябинске руководитель одной из фирм осуждён за передачу взятки заместителю главы города. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Приговор вынес 5 августа Советский районный суд. По данным следователей, в июне 2020 года гражданин передал чиновнику 225 тыс. рублей. Это была часть взятки, которая предназначалась за оказание помощи в заключении муниципального контракта на 3,5 млн рублей.

Подсудимый полностью признал вину и заявил, что раскаивается. Суд постановил оштрафовать его на 13,5 млн рублей. Эта сумма представляет собой 30-кратный размер взятки.

По данным СМИ, получателем денег являлся Олег Извеков. Как сообщало ИА REGNUM, в июне его оштрафовали за коррупцию на 22,5 млн рублей.

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