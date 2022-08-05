Москва, , 16:37 — REGNUM Тот факт, что торговля России и Германии продолжает расти, несмотря на санкции, свидетельствует о том, что все расчеты на коллапс российской экономики из-за введения внешнеэкономических ограничений потерпели провал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Безусловно, все расчеты на коллапс российской экономики за счёт введения ограничений на импорт российских товаров в краткосрочном периоде потерпели провал. Более того, германская и европейская экономика столкнулись с рядом серьезных проблем: остановка проектов плавного перехода на «зелёную» энергетику, незапланированные расходы на поддержку экономики Украины, рост недовольства населения, кризис сельского хозяйства, рост инфляции», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Германия всё больше испытывает кризисные явления из-за разрыва отношений с Россией.

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