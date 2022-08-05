Калуга, 5 августа 2022, 16:55 — REGNUM В Калуге 5 августа губернатор Владислав Шапша передал медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации родителям и вдове гвардии старшего сержанта, командира отделения отряда специального назначения Владимира Игнатова. Высокое звание десантнику присвоено посмертно за героизм мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
30 мая старший сержант Владимир Игнатов при освобождении от украинских националистов небольшого населенного пункта на Донбассе ценой собственной жизни спас своих товарищей. Вывез из-под обстрела всех раненых на боевой машине пехоты.
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