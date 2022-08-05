Калуга, 5 августа, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Калуге 5 августа губернатор Владислав Шапша передал медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации родителям и вдове гвардии старшего сержанта, командира отделения отряда специального назначения Владимира Игнатова. Высокое звание десантнику присвоено посмертно за героизм мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Звезду Героя России передали родителям и вдове погибшего военнослужащего

30 мая старший сержант Владимир Игнатов при освобождении от украинских националистов небольшого населенного пункта на Донбассе ценой собственной жизни спас своих товарищей. Вывез из-под обстрела всех раненых на боевой машине пехоты.

«Иногда секунда определяет поступок человека, который становится главным в его жизни. Когда погибают наши бойцы — всегда очень тяжело. Но они защищают нашу свободу и нашу безопасность. Жертвуя собой, спасают жизни своих товарищей. Для меня сегодня большая ответственность и большая честь — по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина передать Звезду Героя России родителям нашего героя», — отметил Владислав Шапша.