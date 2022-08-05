Пномпень, , 16:50 — REGNUM Решение Китая провести военные учения вблизи Тайваня является неоправданной эскалацией, заявил 5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на форуме АСЕАН в Камбодже, сообщает Reuters.

Тони Блинкен U.S. State Department

Данное заявление Блинкен сделал на фоне того, как Пекин пообещал ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая посетила остров с официальным визитом.

Издание отмечает, что 5 августа китайско-американские отношения ухудшились еще больше, поскольку министерство иностранных дел Китая заявило о планах приостановить диалог между военными руководителями США и Китая, а также двусторонние переговоры по вопросам климата и безопасности на море.

В свою очередь Блинкен заверил, что Вашингтон не стремится к кризису в отношениях с Пекином, несмотря на дипломатические разногласия из-за визита Пелоси на остров, который Китай считает своей суверенной территорией.

«Нет никакого оправдания для этого крайнего, непропорционального и эскалационного военного ответа», — указал Блинкен.

Напомним, ранее власти США приняли решение отложить регулярный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты ВВС Minuteman III во избежание эскалации напряженности в отношениях с Пекином.

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