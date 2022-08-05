Пномпень, 5 августа 2022, 16:50 — REGNUM Решение Китая провести военные учения вблизи Тайваня является неоправданной эскалацией, заявил 5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на форуме АСЕАН в Камбодже, сообщает Reuters.

Тони Блинкен
Тони Блинкен
U.S. State Department

Данное заявление Блинкен сделал на фоне того, как Пекин пообещал ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая посетила остров с официальным визитом.

Издание отмечает, что 5 августа китайско-американские отношения ухудшились еще больше, поскольку министерство иностранных дел Китая заявило о планах приостановить диалог между военными руководителями США и Китая, а также двусторонние переговоры по вопросам климата и безопасности на море.

В свою очередь Блинкен заверил, что Вашингтон не стремится к кризису в отношениях с Пекином, несмотря на дипломатические разногласия из-за визита Пелоси на остров, который Китай считает своей суверенной территорией.

«Нет никакого оправдания для этого крайнего, непропорционального и эскалационного военного ответа», — указал Блинкен.

Напомним, ранее власти США приняли решение отложить регулярный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты ВВС Minuteman III во избежание эскалации напряженности в отношениях с Пекином.

Читайте ранее в этом сюжете: США отложили испытания ракеты Minuteman из-за напряжённости вокруг Тайваня