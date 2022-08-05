Москва, , 16:36 — REGNUM Корни той рецессии, которая сейчас угрожает западным экономикам, лежат еще в допандемических временах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Нынешняя угроза рецессии, которая уже явственно проявилась в США, порождена структурными сложностями, которые тянутся как от кризиса, вызванного пандемией, так и от геополитических, геоэкономических проблем, связанных с нынешним обострением международной ситуации, — сказал Колганов. — Это основные причины, которые вызывают проблемы с рецессией и инфляцией. И монетарными методами этот всплеск цен не преодолеть, так как он связан с физической нехваткой ресурсов на тех или иных рынках. А что касается рецессии, то ее корни лежат очень глубоко — еще в доковидных временах. Фактически тот кризис, который был спровоцирован пандемией, подготавливался на протяжении нескольких предшествовавших лет. И ковид послужил спусковым крючком, а не причиной этого кризиса».

Как пояснил Колганов, коронавирус фактически сорвал наступление «нормального» циклического кризиса, придал ему совершенно другую форму, создал собственные кризисные проблемы, но не разрушил тех проблем, которые накапливались до него.

«И нынешняя рецессия — это воспроизведение отложенного кризиса, который подготавливался в 2018–2019 годы», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, почему ФРС США, Банк Англии и ЕЦБ осторожничают с повышением базовых ставок.