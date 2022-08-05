Москва, , 16:34 — REGNUM Решение Банка Англии повысить базовую ставку может ухудшить потребительские настроения британцев, которые уже упали вдвое по сравнению с 2021 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Офис Банка Англии Mtaylor848

«Великобритания столкнулась с масштабным инфляционным кризисом, — констатировала экономист. — В октябре Банк Англии в связи с прогнозируемым витком цен на энергоносители ожидает инфляцию выше 11%. В таких условиях повышение базовой процентной ставки как инструмента, корректирующего спрос, — вполне ожидаемый ход мегарегулятора, который повлияет на потребительскую активность, но и ухудшит потребительские настроения, уже упавшие примерно вдвое по сравнению с предыдущим годом».

Вместе с тем, как отметила Воронкова, подобная политика ФРС США, хотя и привела к некоторому сокращению потребительских расходов, однако пока не оказала заметного воздействия на инфляционный тренд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк Англии весьма осторожно повышает базовую процентную ставку, так как опасается затормозить развитие экономики Британии.

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