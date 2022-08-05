Красноярск, , 16:33 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет местный житель, чьего сына насмерть загрызла собака. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края, мужчину обвиняют в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности.

Клыки

По данным следствия, мать пятилетнего мальчика 18 мая 2022 года находилась на работе, в связи с чем ребёнок оставался дома с отцом. Оставшись без присмотра, потерпевший вышел во внутренний двор, где на него напала собака, которую обвиняемый купил в 2021 году.

«Собака, свободно передвигаясь по территории двора, напала на мальчика, повалила его на землю и покусала, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Центральный районный суд Красноярска.