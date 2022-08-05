Саратов, 5 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Саратова. Мужчина поверил незнакомцу и лишился взятой в кредит крупной денежной суммы, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По словам заявителя, ему на телефон позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он убедил горожанина, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. По совету собеседника мужчина взял в банке займ и перевел на неизвестный счет почти 976 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области рассмотрят уголовное дело по обвинению 39 участников организованной группы в совершении более 200 эпизодов мошенничеств, совершенных в интернете. Ущерб от действий банды превысил 1 млн рублей.

Читайте также: В Саратовской области осудят банду по обвинению в интернет-мошенничествах