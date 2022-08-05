Киев, , 16:32 — REGNUM Обязанности главы военно-гражданской администрации Херсонской области пока будет исполнять глава регионального правительства Сергей Елисеев.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950-е

Об этом 5 августа написал действующий глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале. Такая необходимостью возникла в связи с госпитализацией Сальдо.

Сальдо пояснил, что врачи после его обследования настояли, чтобы он лёг в больницу. «Исполнять обязанности главы на время моего отсутствия будет председатель правительства Херсонской области Елисеев С. В.», — уточнил Сальдо.

Комментируя информацию о госпитализации Сальдо, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что слухи о коме Сальдо являются частью информационной войны Киева против России.

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