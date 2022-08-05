Москва, , 16:30 — REGNUM Британский регулятор очень осторожно повышает базовую процентную ставку, так как боится затормозить развитие экономики Соединенного Королевства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал решение Банка Англии повысить ставку до 1,75% с 1,25%.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

«Дело в том, что, согласно классической монетарной теории, для того чтобы сдерживать инфляцию, ставка центрального банка должна находиться примерно на уровне темпа инфляции, — сказал Колганов. — Мы сейчас видим, что ставка Банка Англии от темпов инфляции сильно отстает. Правда, тот скачок инфляции, который произошел в первом полугодии, уже замедлился. Цены, естественно, назад не пошли, но их дальнейший рост уже не настолько сильный, как в первом полугодии. В этом смысле осторожность британского регулятора в какой-то степени оправдана. Потому что если ставку задрать слишком сильно, то это будет негативно сказываться на развитии экономики и тормозить ее. Можно столкнуться с явлением стагфляции — когда наблюдается и экономический спад и инфляция растет. Поэтому Банк Англии, ЕЦБ и Федеральная резервная система США осторожничают, чтобы не свалиться в рецессию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что британская экономика, если сравнивать с другими европейскими, оказалась в наихудшем положении.

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